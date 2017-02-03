Фабио Каннаваро: "Витсель бы очень пригодился "Ювентусу"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро выразил мнение, что хавбек клуба Аксель Витсель мог бы пригодиться его бывшей команде "Ювентусу". Этой зимой бельгиец был близок к переходу в туринский клуб из "Зенита", но предпочел уехать в Китай.

- В последние годы "Юве" потерял много важных игроков: Пирло, Видаля, Погба, - цитирует Football Italia Каннаваро. - Их трудно заменить. - Витсель бы им очень пригодился. Он был бы не только идеальной заменой Хедире, но и мог бы закрепиться в "старте".