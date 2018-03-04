Бывшие одноклубники и соперники капитана "Фиорентины" Давиде Астори выражают соболезнования в связи с его скоропостижной смертью. Игрок умер во сне в возрасте 31 года. Из-за трагедии все сегодняшние матчи чемпионата Италии были перенесены.

Пауло Дибала: "Нет слов. Покойся с миром, Давиде Астори".

Хавьер Пасторе: "Покойся с миром, Давиде Астори".

Алессандро Лукарелли: "Все слова бессмысленны. Покойся с миром, Капитан".

Фабио Каннаваро: "Покойся с миром, Давиде".

Руди Гарсия: "Новость о скоропостижной смерти моего бывшего игрока Давида Астори причиняет мне боль. Образцовый профессионал и пример хорошего человека. Я сочувствую его семье и близким".

Иньяцио Абате: "Потрясающая личность, прекрасный человек. У меня нет слов, а на глазах слезы".

Джузеппе Росси: "Не хочу верить в это. Больно об этом думать. Я запомню тебя как настоящего профессионала и выдающегося человека".