Фабио Каннаваро: "Нравится, как Спаллетти передает свои идеи игрокам"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Фабио Каннаваро рассказал, что ему нравится в Маурицио Сарри, Массимилиано Аллегри и Лучано Спаллетти, которые работают с "Наполи", "Ювентусом" и "Ромой" соответственно. 44-летний итальянец хотел бы взять что-то от каждого специалиста.

– От Сарри я бы взял его концепцию игры, – цитирует Corriere della Sera Каннаваро. – В нижних лигах это может быть изнурительно, но с игроками высокого качества это имеет реальное значение. От Аллегри взял бы его способность найти правильное решение в трудные моменты, а в Спаллетти мне нравится, как он передает свои идеи своим игрокам на тренировках и во время матчей.