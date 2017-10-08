Фабио Каннаваро: "Наполи" - идеальная команда"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро доволен игрой "Наполи" в этом сезоне. Специалист подчеркнул, что наставник Маурицио Сарри проделывает фантастическую работу.

– На данный момент "Наполи" почти идеален, – сказал для Sky Sport Каннаваро. – Они начали сезон очень хорошо, выигрывая матчи у маленьких клубов, которые зачастую доставляют много проблем для топ-команд. "Наполи" сразится за титул с "Ювентусом", "Ромой" и "Интером". Каждый месяц может быть решающим.

Маурицио Сарри делает фантастическую работу. Даже в нижних дивизионах он всегда фокусировался на своих задачах и был образцом для других тренеров. Результаты "Наполи" являются плодом его большой работы.