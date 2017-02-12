Фабио Каннаваро: "Калинич - приоритетная цель для "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро подчеркнул, что клуб до сих пор надеется на подписание контракта с нападающим "Фиорентины" Николой Калиничем. Ранее сообщалось, что клуб из Поднебесной был готов заплатить за переход форварда 50 миллионов евро, но игрок ответил на предложение отказом.

- Не стану скрывать, что Калинич всегда был для меня приоритетной трансферной целью. Его переход не состоялся по различным причинам, - приводит Football Italia слова Каннаваро. - Давайте подождем еще какое-то время.

Калинич - не единственный игрок, за которым следит "Тяньцзинь". Трансферное окно в Китае закрывается 28 февраля, мы оцениваем варианты, но это непросто, потому что клубы редко отпускают игроков зимой.