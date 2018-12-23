Фабио Борини может переехать в чемпионат Китая в январе

"Милан" и "Шеньчжен" договорились о переходе 27-летнего нападающего Фабио Борини в китайский клуб в январе 2019 года, cообщает Calcio Mercato.

Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро, именно столько "Милан" хочет получить за игрока. Отмечается, что "россонери" хотят продать футболиста из-за его слишком большой зарплаты. Сейчас он получает по 2,5 миллиона евро за сезон, его контракт заканчивается летом 2021 года.

В текущем сезоне Борини сыграл 11 матчей в составе "Милана", в которых забил один гол.