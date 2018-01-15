Езил попал в сферу интересов "Ювентуса"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил находится в сфере интересов "Ювентуса", сообщает Calciomercato. По информации источника, туринцы также рассматривают возможность с покупкой хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Отмечается, что наиболее вероятным выглядит подписание контракта с Езилом, чей контракт с "канонирами" истекает летом 2018 года. Эриксен, в свою очередь, доволен своим положением в "Тоттенхэме" и ведет переговоры о новом контракте.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в услугах Езила заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Езил выступает за "Арсенал" с 2013 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах, забив 4 мяча и сделав пять результативных передач. Эриксен защищает цвета "Тоттенхэма" с 2013 года. В этом сезоне в его активе 7 мячей и 7 голевых пасов в 28 встречах.