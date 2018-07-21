Эвра поприветствовал переход Роналду в "Ювентус", исполнив песню Бочелли

Бывший защитник "Ювентуса" Патрис Эвра в Инстаграме опубликовал ролик, в котором он исполняет песню итальянского певца Андреа Бочелли – Con Te Partiro (Уйду с тобой). Таким образом француз отметил переход в клуб из Турина нападающего "Реала" Криштиану Роналду.

– Ювентини, вам достался лучший игрок мира! Знаю, Ронни, ты завоевал пять "Золотых мячей", но в "Ювентусе" тебе придется усердно рабоать, – сказал Эвра.

Отметим, что француз и португалец вместе играли за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2009 год.