Эузебио Ди Франческо: "В первом тайме "Рома" слишком нервничала"

Главный тренер "Ромы" Эузебио Ди Франческо - о матче с "Ювентусом" (0:1) в 17-м туре чемпионате Италии.

- В первом тайме мы были слишком нервными и неуверенными, но во второй половине приняли бой и контролировали мяч. У нас было несколько хороших подходов, нам только не хватало последнего касания впереди. Разница между нами и ними в том, что у "Юве" были удары в створ ворот. Я доволен тем, как команда отреагировала на ситуацию. Я хотел создать больше плотности в центре поля и дать Александру Коларову возможность подключаться из глубины. Мы хотели создать больше давления. В каких-то моментах это хорошо получалось, в каких-то - хуже. К сожалению, нам не хватил опыта. В качестве позитива мы можем вынести наш настрой и желание бороться на всех участках поля.

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