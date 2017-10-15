Эусебио Ди Франческо: "У "Ромы" было слишком много уважения к "Наполи"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после поражения от "Наполи" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что расстроен итого встречи. Специалист считает, что в перерыве смог вернуть команду в чувства, однако это не помогло на поле.

– У нас было слишком много уважения к "Наполи" в первом тайме, – цитирует Mediaset Premium Ди Франческо. – Это не то, чего я хотел от этой игры. Мы пытались играть от обороны, но создавали слишком много свободного пространства между линиями, от этого было очень трудно.

Думаю, "Наполи" играл лучше в первом тайме, а мы были агрессивнее во втором. Я смог вернуть команду к привычной игре, но расстроен, что мы не смогли победить.