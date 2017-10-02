Эусебио Ди Франческо: "Рома" ответила критикам, победив "Милан"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после победы над "Миланом" (2:0) в 7-м туре чемпионата Италии отметил, что этим результатом его команда доказала критикам свой уровень. Клуб из Рима идет на 5-м месте в турнирной таблице, одержав пять побед.

– Это был важный психологический тест, – цитирует Mediaset Premium Ди Франческо. – Я сказал ребятам сохранять равновесие, оставаться в игре, и тогда голы рано или поздно придут. Мы хотели выиграть, чтобы остаться в гонке с топ-клубами. Люди говорят, что мы побеждали только в "легких" матчах. Поэтому я рад, что игрой с "Миланом" мы ответили на эту критику.