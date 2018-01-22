Эусебио Ди Франческо: "Рома" допустила ошибку, и "Интер" наказал за это"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после ничьей с "Интером" в матче 21-го тура чемпионата Италии (1:1) посетовал на ошибку, которая привела к пропущенному голу. Также он отметил, что у него короткая скамейка запасных.

- "Рома" показывала очень хорошую производительность до 70 минуты, - цитирует Mediaset Premium Ди Франческо. - Потом команда потеряла интенсивность, у нас было мало вариантов освежить полузащиту. Мы все больше стали играть назад и печально, что в итоге пропустили. Самая большая ошибка, которую мы сделали, плохая опека соперников. Мы допустили ошибку, и "Интер" наказал нас.