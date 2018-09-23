Эусебио Ди Франческо: "Рома" должна вновь разжечь огонь внутри себя"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что его команде предстоит вернуться на правильный путь.

- Очевидно, что "Рома" сейчас похожа на свою собственную прошлогоднюю тень, - приводит слова Ди Франческо Football Italia. - У нас есть время вернуться на правильный путь. Мы должны вновь разжечь огонь внутри нас. В прошлом сезоне в команде царило единство, которого мы пока не замечаем. Футбол - это совместная работа, и я буду требовать большего от каждого игрока.

"Рома" занимает 11-е место в серии А после 4-х туров, имея в активе 5 очков.

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