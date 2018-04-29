Эусебио ди Франческо: "Рома" доказала, что на многое способна в Лиге чемпионов. Надо верить в себя"

Главный тренер "Ромы" Эусебио ди Франческо прокомментировал победу над "Кьево" (4:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Специалист отметил, что теперь команда готовится к ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

– Команда показала, что может правильно настроиться на игру, хотя это было непросто между двумя матчами с "Ливерпулем", – цитирует Mediaset Premium ди Франческо. – Теперь нам надо подготовиться к ответной игре с "Ливерпулем". Мы доказали, что можем показывать хорошие результаты. Надо верить в себя, это мой девиз.