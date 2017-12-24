Эусебио Ди Франческо: "Рома" больше других создала проблем "Ювентусу"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо выразил сожаление по поводу поражения от "Ювентуса" (0:1) в матче чемпионата Италии. По его словам, у римлян был шанс не проиграть.

– Во втором тайме мы улучшили игру, – цитирует Mediaset Ди Франческо. – Возможно, мы больше всех создали проблем "Ювентусу" в Турине. В первом тайме не спешили оказывать давление, а "Ювентус" сыграл агрессивнее. Мы же немного утратили свой подход к игре в центре поля. Но все же в конце надавили на "Ювентус" и доминировали в последние 20 минут игры. Жаль, что сразу так не играли.