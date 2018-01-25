Эусебио Ди Франческо: "Поражение было бы очень несправедливо для "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после ничьей с "Сампдорией" в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Италии (1:1) отметил, что поражение было бы несправедливым. Римлянам удалось спастись от проигрыша благодаря голу на 91-й минуте.

- Поражение было бы очень несправедливо, тем более, что мы пропустили в ситуации, когда был фол, - цитирует Mediaset Premium Ди Франческо. - Я не разделяю некоторые решения, которые определили исход матча. "Рома" должна была реализовывать больше моментов, нам немного не повезло.

Джеко был в нашем распоряжении, несмотря на слухи, о которых вы знаете больше, чем я. Он здесь, и до тех пор, пока это так, я буду выпускать его на поле. Он зарекомендовал себя как отличный профессионал.