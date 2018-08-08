Эусебио Ди Франческо о матче с "Реалом": "Мы играли против команды высокого уровня, возможно, лучшей в мире"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после поражения от "Реала" в матче Международного кубка чемпионов заявил, что римляне играли против соперника высокого класса. Он также выделил,что нельзя говорить только о цифрах, оценивая игру команды.

- Некоторые матчи нужны для того, чтобы понять, где нужно работать больше, - цитирует пресс-служба клуба Ди Франческо. - Нельзя говорить только о двух ударах в створ ворот в первом тайме, так как это принижает то, что сделала команда. Мы могли бы, конечно, больше перехватывать. Но не нужно говорить только о цифрах, есть и положительные моменты. Мы играли против команды высокого уровня, возможно, лучшей в мире, с ними можно ошибаться. Мне не понравилась оборона в этот вечер. Играли слишком грязно.

"Реал" переиграл "Рому" со счетом 2:1. Мадридская команда забила два быстрых гола - сначала Гарет Бэйл шикарным пасом вывел Марко Асенсио один на один с вратарем, а затем валлиец забил сам. Ближе к концу встречи римлянам удалось отыграть один мяч - голом отметился Кевин Стротман.