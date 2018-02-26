Эусебио Ди Франческо: "Не знаю, почему "Рома" провалилась во втором тайме"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо не знает, почему его команда так неудачно сыграла во втором тайме матча 26-го тура чемпионата Италии с "Миланом" (0:2). По мнению тренера, его команда хорошо смотрелась в первой половине встречи.

- Мне кажется, что мы провели хороший первый тайи и очень мало позволили "Милану". Однако в концовке мы были не слишком убедительны, - цитирует Mediaset Premium. - После того, как мы пропустили первый гол, мы потеряли контроль над игрой. Нам нужно подумать, почему это произошло. Точно могу сказать, что вопрос не в физической подготовке.