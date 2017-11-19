Эусебио Ди Франческо: "Наингголана зовут "ниндзя", но он больше похож на супергероя"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо отметил, что полузащитник Раджа Наингголан играл через боль в матче 13-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (2:1). Он также добавил, что игрока зовут "ниндзя", но он больше похож на супергероя.

Отметим, что хавбек 10 ноября получил травму в расположении сборной Бельгии, а во вчерашней игре отметился забитым голом.

– У Наингголана правда было повреждение паха 8 дней назад. Так что он продемонстрировал невероятную способность играть через боль, – приводит Goal слова Ди Франческо. – Его зовут "ниндзя", но он больше похож на супергероя.

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