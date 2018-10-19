Эусебио Ди Франческо: "Надеюсь, Де Росси и Коларов восстановятся к матчу с ЦСКА"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что рассчитывает на восстановление хавбека Даниеле Де Росси и защитника Александра Коларова к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
- Де Росси уже можно назвать моим соратником - думаю, он с легкостью станет тренером, - цитирует Ди Франческо Football Italia. - Надеюсь, он и Коларов восстановятся к матчу с ЦСКА. Джеко? Это очень мощный игрок, но иногда ему не хватает согласованности с партнерами по команде.
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