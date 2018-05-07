Эусебио Ди Франческо: "Иногда победы проходят благодаря настрою, а не красивому футболу"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо рассказал, благодаря чему его команде удалось обыграть "Кальяри" (1:0) в 36-м туре чемпионата Италии

- Отдаю должное "Кальяри" за их игру, но я знал, что у меня в распоряжении много футболистов. К сожалению, Костас Манолас получил травму, и мы должны похвалить Элио Капрадосси, который сыграл очень хорошо и сделал все, чтобы использовать свой шанс. Он все время упорно работал на тренировках и использовал свой шанс, - цитирует тренера Football Italia. – Манолас хромает. Я думаю, что там что-то большее, чем ушиб. На этом этапе все матчи сложные, но мы приехали сюда и добились тяжелой победы. Иногда ты побеждаешь благодаря настрою, а не яркому футболу. "Кальяри" был настроен очень серьезно, но и мы допустили много ошибок в защите. Причиной этого в том числе была усталость. Чемпионская гонка? В плане красивого футбола "Наполи" показал больше, но "Ювентус" – это победитель, и они еще раз это доказали.

Единственный мяч на 15-й минуте забил Дженгиз Ундер.