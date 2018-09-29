Эусебио Ди Франческо: "Футболисты "Ромы" играли как мужики в матче с "Лацио"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что его команда достойно играла против "Лацио" в матче 7-го тура серии А (3:1).

- Мы объединились в том, чтобы избавиться от страха и недовольства, - приводит слова Ди Франческо Sky Sport Italia. - Сегодня мы играли как мужчины - об этом я и просил. Можно искать оправдания, но действительность такова: мы остались той же командой, что и в прошлом сезоне. Мы доказали, что можем преодолевать препятствия и трудности. Сегодня я видел огонь в глазах игроков - это и проявилось в игре на поле.

"Рома" занимает 5-е место в серии А после семи туров, имея в активе 11 очков.

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