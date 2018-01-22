Эусебио Ди Франческо: "Джеко - важный игрок для "Ромы"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо после ничьей с "Интером" в матче 21-го тура чемпионата Италии (1:1) отметил, что нападающий Эдин Джеко важен для команды. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок может перебраться в "Челси".

- Джеко важен для нашего проекта, иначе я бы не ставил его в стартовый состав, - цитирует Mediaset Premium Ди Франческо. - Я не отвечаю за трансферный рынок, поэтому мне не нужно задавать вопросы про переходы. Я только скажу, что Эдин - важный игрок, и я стараюсь использовать самых важных игроков.