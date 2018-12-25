Эусебио Ди Франческо: "Давление только мотивирует "Рому"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что дополнительное давление мотивирует его команду.

- Гонка за место в Лиге чемпионов? То, что в ней находится много команд, может быть преимуществом, - приводит слова Ди Франческо Calciomercato. - Теперь мы должны терять как можно меньше очков. Давление? Оно только мотивирует нас. Это наша работа.

"Рома" занимает 10-е место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 17 туров. Следующий матч римляне проведут против "Сассуоло" 26 декабря.

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