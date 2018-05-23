Бывший нападающий "Анжи", форвард "Коньяспора" Самюэль Это`О может продолжить карьеру в "Лацио", сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, 37-летний камерунец уже провел встречу со спортивным директором итальянского клуба. Переговоры прошли в Риме и длилилсь около четырех часов.

Напомним, выступает за "Коньяспор" с января 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19. По данным портала transfermarkt.de, трансферная стоимость нападающего составляет 1,5 миллиона евро.

Это`О выступал в Италии с 2009 по 2011 год в составе "Интера", вместе с которым по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов. В 2015 году он вернулся на Апеннины – с января по май он защищал цвета "Сампдории".