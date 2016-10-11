17:48 | ФУТБОЛ — Италия

Эрнанес: "Скудетто или Лига чемпионов? Везде буду выкладываться на 100 процентов"

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Полузащитник "Ювентуса" Эрнанес отметил, что для него Лига чемпионов и чемпионат Италии являются турнирами одинаковой значимости. 31-летний бразилец будет выкладываться на 100 процентов во всех матчах.

- Скудетто или Лига Чемпионов? Я привык сначала делать, а потом говорить, - цитирует пресс-служба клуба Эрнанеса. - Поэтому не намерен делать выбор в этой ситуации. Конечно, помочь "Ювентусу" выиграть чемпионат Италии в шестой ряд подряд это нечто прекрасное, но я также помню, что перешел в стан туринцев, чтобы играть в Лиге чемпионов, поэтому не могу выбрать что-то одно. Уверяю, что буду отдавать все силы на 100 процентов во всех турнирах.

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