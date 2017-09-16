Эрнан Креспо: "Роналду и Месси с другой планеты. Третий после них – Икарди"

Бывший нападающий "Интера" и сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что капитан "нерадзурри" Мауро Икарди может стать форвардом мирового класса. 42-летний экс-футболист отметил, что считает соотечественника идеальным игроком.

– После Криштиану Роналду и Лионеля Месси, а они с другой планеты, Икарди нападающий, который нравится мне больше остальных, – цитирует Gazzetta dello Sport Креспо. – Ему 24 года, а он уже чемпион. Он может стать нападающим мирового класса. Я слежу за ним с тех пор, как он приехал в Италию. Ежегодно, несмотря на трудности, он развивается. Сейчас, похоже, он готов сделать большой шаг вперед.

Давайте не станем забывать, что единственный раз, когда он не смог забить двузначное число мячей, был в сезоне-2013/14 (9 голов в чемпионате Италии. – Прим. "СЭ"). Он – идеальный центральный нападающий. Он может забивать как правой ногой, так и левой, а также головой. Он перемещается по штрафной соперника так, словно она принадлежит ему. Будем откровенны, он показывал максимум, когда у его команды были проблемы. Раньше он стоял в штрафной и ждал, когда мяч придет к нему, сейчас он учится двигаться и помогать партнерам. Он становится настоящим командным игроком.

Напомним, Икарди выступает в серии А с 2012 года. За это время он провел во всех турнирах 180 матчей, забив 94 мяча.