Эрнан Креспо: "Игуаин стоит 90 миллионов евро, а Погба не стоит 105 миллионов"

Бывший нападающий cборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что "Манчестер Юнайтед" переоценил полузащитника Поля Погба, который был выкуплен манкунианцами у "Ювентуса" за 105 миллионов евро. Креспо отметил, что его соотечественник Гонсало Игуаин, которого "Старая синьора" купила у "Наполи" за 90 миллионов, этих денег стоит.

– Никто и ничего не даст вам бесплатно, тем более в футболе, – цитирует La Nacion Креспо. – Если "Ювентус" заплатил такие деньги за Игуаина - значит, он их стоит. Считаю, что заплатить 90 миллионов за игрока, который забил 36 мячей в прошлом сезоне, – логичный ход. Здесь больше логики, чем в покупке за 105 миллионов Поля Погба. Говорю это, несмотря на большое уважение к французу, который является прекрасным полузащитником.