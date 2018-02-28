21:54 28 февраля | Футбол — Италия

Эпичный промах капитана "Аталанты" в матче с "Ювентусом". Видео


Нападающий и капитан "Аталанты" Алехандро Гомес не забил из выгодной позиции в ответном матче Кубка Италии против "Ювентуса" (0:1). Вратарь туринцев Джанлуиджи Буффонувидев, что форвард прорывается с мячом между двух защитников, далеко вышел из ворот и остановился в полупозиции. Аргентинец пробил с 35 метров, но мяч "парашутом" угодил в штагу.

В итоге "Старая синьора" одержала в этом матче победу со счетом 1:0 и в четвертый раз подряд вышла в финал Кубка Италии.

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