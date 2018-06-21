Эмре Джан - с детства за "Ювентус"!

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан признался, что с детства мечтал оказаться в туринской команде. Сегодня 24-летний немец стал игроком "Старой Сеньоры" официально.

- Это действительно прекрасный день, один из самых важных в моей жизни, - заявил клубному телевидению Джан. – Я очень счастлив быть здесь и вижу, насколько велик этот клуб. Я следил за командой с детства. Когда я был молод, мой старый тренер всегда говорил мне, что однажды я окажусь в "Ювентусе". И вот я здесь.

Джан перешел в туринский клуб в статусе свободного агента. Последние четыре года он провел в "Ливерпуле", в сезоне-2017/18 полузащитник сыграл 48 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.