Эмре Джан: "Не мог дождаться, когда перейду в "Ювентус"

Новоиспеченный полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан, который сегодня официально стал игроком клуба, признался, что с нетерпением ждал этого момента. Контракт 24-летнего немца со "Старой Сеньорой" рассчитан на четыре года.

- Привет, ребята, - сказал в официальном видео Джан. – Я Эмре и я официально стал игроком "Ювентуса". Не мог дождаться, когда окажусь здесь, надеюсь на победы. Вперед, "Ювентус"!

Напомним, последние четыре года Джан провел в "Ливерпуле". По окончанию этого сезона он не стал продлевать контракт и достался "Ювентусу" бесплатно.