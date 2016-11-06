"Эмполи" в гостях разгромил "Пескару"

"Эмполи" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Италии разгромил "Пескару" - 4:0. Дублем в составе гостей отметился нападающий Массимо Маккароне.
Чемпионат Италии
Серия А
12-й тур
"Пескара" - "Эмполи" - 0:4 (0:3)
Голы: Маккароне, 12 (0:1). Пуччарелли, 23 (0:2). Маккароне, 44 (0:3). Сапонара, 89 (0:4).
"Пескара": Биссарри, Кампаньяро, Крешенци, Форнасьер, Дзампано, Аквилани (Бираги, 46), Мемушай, Верре, Бенали (Пепе, 57), Капрари, Манай (Петтинари, 71).
"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Коста, Чосич, Весели, Сапонара, Кроче, Диуссе, Крунич (Перейра, 85), Маккароне (Джилардино, 67), Пуччарелли (Марилунго, 81).
Предупреждения: Крунич, 16. Капрари, 32. Форнасьер, 68. Диуссе, 90+2.
Судья: Орсато.
6 ноября. Пескара. Стадион Adriatico.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2016-2017/