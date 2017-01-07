"Эмполи" с минимальным счетом переиграл "Палермо"

В игре 19-го тура чемпионата Италии "Эмполи" сумел обыграть "Палермо" – 1:0. Единственный мяч на 78-й минуте ударом с пенальти записал на свой счет нападающий Массимо Маккароне, появившийся на поле за две минуты до гола.

Благодаря этой победе "Эмполи" оторвался на семь очков от "Палермо" и располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. "Палермо" по-прежнему пребывает в зоне вылета.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Эмполи" – "Палермо" – 1:0 (0:0)

Гол: Маккароне, 78 – с пенальти.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Чосич, Лаурини, Сапонара (Пуччарелли, 65), Кроче, Диуссе, Крунич, Мчедлидзе, Марилунго (Маккароне, 76).

"Палермо": Посавец, Морганелла (Алеесами, 75), Рисполи, Гонсалес, Ционек (Диаманти, 81), Гольданига, Гацци, Яяло (Балог, 83), Куайсон, Бруну Энрике, Несторовски.

Предупреждения: Лаурини, 57. Морганелла, 74. Ционек, 76. Бруну Энрике, 90+2.

Судья: Валери.

7 января. Эмполи. Стадион Carlo Castellani.