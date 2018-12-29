"Эмполи" - "Интер": видеотрансляция матча - в 17.00

В матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 29 декабря, встречаются "Эмполи" и "Интер". Игра нового уик-энда серии А начнется в 17.00 по московскому времени.

"Эмполи" с 16-ю очками идет 16-м турнирной таблице. У "Интера" 36 очков и третье место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на матч: победа хозяев - 6.67, ничья - 4.64, победа гостей - 1.43.

"СЭ" в сезоне-2018/19 показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире. В режиме онлайн доступны лучшие моменты (хайлайты) игр двух европейских лиг. Смотреть трансляцию можно на этой странице на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Эмполи" - "Интер": чемпионат Италии по футболу, серия А, 19-й тур, 29 декабря 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 17.00 (мск)

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