11:17 | ФУТБОЛ — Италия

Эмери может сменить Спаллетти в "Роме"

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Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Calcioweb. Руководство римского клуба считает, что испанский специалист сможет заменить Лучано Спаллетти во главе клубе, в случае его ухода в "Интер" или "Ювентус". Также в число кандидатов на пост главного тренера римлян входят Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло" и Марко Джампаоло "Сампдории".

После 23 туров "Рома" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков и матч в запасе.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Maedhros

эмери на надо. а вот на ди франческо во главе ромы я бы посмотрел. чемпион серии а 2001 года в их составе, между прочим.

15:09

shpasic

Эмери уже ищет новую работу? тренеришка))

12:14

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