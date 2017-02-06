Эмери может сменить Спаллетти в "Роме"

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Calcioweb. Руководство римского клуба считает, что испанский специалист сможет заменить Лучано Спаллетти во главе клубе, в случае его ухода в "Интер" или "Ювентус". Также в число кандидатов на пост главного тренера римлян входят Эусебио Ди Франческо из "Сассуоло" и Марко Джампаоло "Сампдории".

После 23 туров "Рома" занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков и матч в запасе.