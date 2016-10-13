Эльсеид Хюсай: "Мы хотим одержать победу над "Ромой" и посвятить ее Милику"

Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай надеется, что его команда возьмет три очка в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии против "Ромы". По словам 22-летнего албанца, команда хочет посвятить победу травмированному Аркадиушу Милику, выбывшему из строя на продолжительный срок в связи с разрывом крестообразной связки.

– В матче с "Ромой" мы будем предельно сконцентрированы и постараемся показать все 100 процентов своего потенциала, – приводит Football Italia слова Хюсая. – Надеюсь, что команда вновь обретет свою игру после досадной осечки в матче прошлого тура с "Аталантой".

Безусловно, вся команда сожалеет о том, что Аркадиуш Милик получил такую серьезную травму. Мы постараемся одержать победу в родных стенах, чтобы посвятить триумф нашему партнеру.

Когда я впервые оказался в Италии, показалось, что у меня могут возникнуть проблемы с адаптацией в клубе. Но ребята встретили меня великолепно, не было абсолютно никаких проблем. Мы – единый коллектив, как на поле, так и за его пределами.

Напомним, что поединок между "Наполи" и "Ромой" состоится 15 октября в Неаполе, начало - в 16.00 по московскому времени.