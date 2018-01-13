Эль-Шаарави зимой может покинуть "Рому"

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает Rai Sport. По информации источника, в услугах 25-летнего нападающего заинтересованы несколько клубов из середины таблицы английской премьер-лиги.

Отмечается, что если сделка состоится, то форвард во второй раз в карьере попробует свои силы за пределами Италии. В 2015 году он выступал за "Монако".

Эль-Шаарави выступает за "Рому" с 2016 года. В этом сезоне он принял участие в 24 матчах на клубном уровне, забив 6 мячей и отдав 5 результативных передач.