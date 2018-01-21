Эль-Шаарави открыл счет в матче с "Интером" с передачи голкипера

Нападающий "Ромы" Стефан Эль-Шаарави забил 31-й минуте матча 21-го тура чемпионата Италии против "Интера" - 1:0. Вратарь римлян Алиссон, выбивая мяч из своей штрафной, вывел форварда "один на один", и тот уверенно реализовал свой голевой момент, перебросив голкипера миланцев Самира Хандановича.

Отметим, что этот гол стал для итальянца седьмым в 25 матчах текущего сезона.