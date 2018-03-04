Экс-тренер "Фиорентины" и сборной Италии в шоке от смерти Астори

Бывший главный тренер "Фиорентины" и сборной Италии Чезаре Пранделли выразил соболезнования в связи со смертью капитана флорентийцев Давиде Астори. Игрок умер во сне в возрасте 31 года. Из-за трагедии все сегодняшние матчи чемпионата Италии были перенесены.

- Смерть молодого человека всегда заставляет чувствовать серьезную утрату. Но в этом случае я чувствую, что утратил нечто большее, - цитирует Football Italia Пранделли. - Воспоминания о Давиде, как о человеке и спортсмене, останутся для меня сугубо личными. Я держу из в сердце, которое сейчас плачет. Я опустошен внутри.