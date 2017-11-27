Экс-спортивный директор "Сьона": "Гаттузо поднимет "Милан"

Бывший спортивный директор "Сьона" Марко Дедженнаро отметил, что новый главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо лучший выбор для итальянского клуба. По словам Дедженнаро, Гаттузо поднимет миланскую команду.

– Гаттузо? Он лучший выбор для Милана, Рино – человек, который поднимет "россонери", – цититурет Tuttomercatoweb Дедженнаро. – Когда он пришел в "Сьон" , все могли увидеть, что он обладает отличными тренерскими качествами. Я желаю ему удачи. Я уверен, что он преуспеет.

Напомним, что сегодня руководство "Милана" уволило Винченцо Монтеллу за неудовлетворительные результаты. Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год. Вместе с "россонери" он стал двкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем национального суперкубка. Также он завоевал Кубок Италии. На международной арене он по два раза стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также стал победителем клубного чемпионата мира. Вместе со сборной Италии он в 2006 году выиграл чемпионат мира.