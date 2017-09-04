Экс-спартаковец Маурисиу возвращается в Москву. Зачем?

Защитник "Лацио" Маурисиу вылетел в Москву, о чем он сообщил на своей странице в Инстаграме. В прошлом сезоне бразилец на правах аренды выступал за "Спартак", вместе с которым стал чемпионом России. Однако по итогам сезона красно-белые отказались от возможности выкупить футболиста, после чего он вернулся в римскую команду.

В составе "Спартака" Маурисиу провел 11 матчей и забил один гол. Его контракт с "Лацио" истекает летом 2019 года.