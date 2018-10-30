Экс-комиссар Федерации футбола Италии: "Манчини не был первым выбором на пост главного тренера сборной"

Бывший чрезвычайный комиссар Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини признался, что не он принимал решение о назначении Роберто Манчини главным тренером сборной Италии. Генеральный секретарь Олимпийского комитета Италии Фаббричини был назначен на пост в футбольной федерации во время административного кризиса в ней.

– Федерация футбола – это своего рода конфедерация, которая рассматривает назначение комиссара как вторжение на ее поле, – цитирует Foglio Sportivo Фаббричини. – Кандидатура главного тренера обсуждалась в федерации. Манчини был хорошим выбором, который я принял, но это не мой выбор. Алессандро Костакурта полностью взял на себя ответственность за это решение. Он обсуждал этот вопрос с тремя кандидатами: Карло Анчелотти, это был его фаворит, а также Роберто Манчини и Джиджи Ди Бьяджо. Я бы еще рассмотрел некоторых тренеров из серии А, возможно, Марко Джампаоло или Джанпьеро Гасперини, а также Клаудио Раньери. Костакурта не слушал и говорил, чтобы я его не смешил.