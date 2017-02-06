Экс-хавбек "Металлиста": "Жду предложений от больших клубов"

Полузащитник "Аталанты" Алехандро Гомес сообщил, что получил предложения о переходе в "Рому" и "Милан". Экс-хавбек "Металлиста" в текущем розыгрыше чемпионата Италии забил 8 голов и отдал 4 результативных паса. "Аталанта" располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

– Прошло 7 лет с тех пор, как я покинул Аргентину, – сказал для Radio Closs Continental Гомес. – Чувствую, что за это время стал сильнее, как футболист. Могу сыграть на нескольких позициях, стал заметно опытнее. Мне звонили представители "Милана". Жду предложений от больших европейских клубов. Хочу пойти на повышение, и деньги значения не имеют. Мне 29 лет, нужно что-то решать. Интерес есть со стороны "Ромы" и "Милана".