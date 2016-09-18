Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в "Палермо"

Нападающий Федерико Македа близок к возвращению в чемпионат Италии. Как сообщает Football Italia, представитель являющегося свободным агентом футболиста ведет переговоры с "Палермо".

В конце прошлого месяца "Кардифф Сити" расторг контракт с 25-летним воспитанником "Манчестер Юнайтед"​​ по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 9 матчах чемпион-лиги, но голов не забил.