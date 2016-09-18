17:30 | ФУТБОЛ — Италия

Экс-форвард "Манчестер Юнайтед" близок к переходу в "Палермо"

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Нападающий Федерико Македа близок к возвращению в чемпионат Италии. Как сообщает Football Italia, представитель являющегося свободным агентом футболиста ведет переговоры с "Палермо".

В конце прошлого месяца "Кардифф Сити" расторг контракт с 25-летним воспитанником "Манчестер Юнайтед"​​ по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне итальянец сыграл в 9 матчах чемпион-лиги, но голов не забил.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thergothon

А как все начиналось..... «Македа — искуснейший игрок, который может создать гол из ничего, он такой же, каким был в юности Криштиану Роналду. Конечно, он не обладает молниеносной реакцией, как у Роналду, но он очень быстр, отлично работает в штрафной соперника и всегда стремится забить гол. Он лучше всех завершает атаки на тренировках. Я не шучу, действительно лучше всех в этой команде. Просто здорово наблюдать за этим». «Мне трудно поверить, что ему всего 17 лет. Думаю, нам надо проверить его свидетельство о рождении, потому что мне кажется — ему уже исполнилось 28!».

18:02

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