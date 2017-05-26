Эдин Джеко: "Знаю, что Лулич не расист"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заступился за своего партнера по сборной Боснии и Герцеговины Сенада Лулича. Напомним, что в декабре хавбек "Лацио" оскорбил защитника "волков" Антонио Рюдигера, заявив, что тот два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом.

– Я лучше всех знаю Сенада, и я не думаю, что он расист, – цитирует Sky Джеко. – Не знаю, почему он так сказал, не спрашивал у него. Возможно, он был зол в связи с поражением. Очевидно, что Лулич не должен был так говорить. Но я знаю, что он не расист.