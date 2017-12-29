Эдин Джеко: "Забил бы больше голов, если бы играл с Тотти, когда был моложе"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко подчеркнул, что прощальный матч легендарного футболиста Франческо Тотти был незабываем. Форвард сожалеет, что итальянец завершил карьеру.

– Нам была нужна победа, чтобы занять второе место в турнирной таблице и завоевать право участия в Лиге чемпионов. Мы пропустили первыми, но выиграли, – приводит Football Italia слова Джеко. – Болельщики были счастливы, но им было грустно прощаться с лучшим игроком, который выступал в "Роме". Я рад, что мы играли с ним вместе.

Стыдно, что я не мог поиграть с ним, когда был моложе. В этом случае мне бы удалось забить гораздо больше голов. Я счастлив, что мы выступали вместе два года. Но рано или поздно каждый должен завершить карьеру.

Напомним, что Тотти выступал за Рому с 1992 по 2017 год. Он провел в составе римлян 619 матчей и забил 250 голов.