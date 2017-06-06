Эдин Джеко: "Я счастлив в "Роме"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко отметил, что не собирается уходить из команды. Ранее в СМИ появилась информация, что новый наставник "Зенита" Роберто Манчини хочет пригласить в питерский клуб боснийского форварда, который играл у него в "Манчестер Сити".

- У меня есть контракт с "Ромой", я счастлив в клубе, - приводит Football Italia слова Джеко. - Сейчас я думаю только о сборной, а потом поеду в отпуск.

В минувшем сезоне босниец забил 39 мячей в 51 матче во всех турнирах. В серии A он с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг интерес клуба к Джеко.