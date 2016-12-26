Эдин Джеко: "В первом сезоне за "Рому" не понял нюансов итальянского футбола"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко заявил, что его расстраивают пустые трибуны на домашних матчах, и считает, что у его команды все еще есть шансы на борьбу в чемпионской гонке с "Ювентусом". "Рома" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии и отстает от лидера на 4 очка. Джеко забил 13 мячей в 18 играх серии А.

– В первом сезоне я ничего не понимал в итальянском футболе, – цитирует gianlucadimarzio.com Джеко. – Теперь мне кажется, что осознал некоторые нюансы, да и тренер дает мне полезные указания. Возможно, мне не хватает агрессии на поле, но я таким родился и стараюсь сосредоточиться на других своих возможностях. Мы играем для болельщиков и очень жаль видеть на наших матчах пустые трибуны. На стадионе "Ювентуса" нас встречает полная чаша, и это тяжело для нас. Да, туринцы сильны, но все еще возможно в этом сезоне. Борьба не кончилась.