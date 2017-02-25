Эдин Джеко: "Тотти - легенда, а Шевченко - кумир моего детства"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко отметил, что капитан команды Франческо Тотти - легендарная личность во всех отношениях. По его словам, Император ведет себя с окружающими как обычный человек. Кроме того, босниец вспомнил свое детство, когда его кумиром был Андрей Шевченко.

- Когда смотришь на Тотти, то понимаешь, что это легенда, - приводит Football Italia слова Джеко. - И не только в Риме, но и во всем мире. Когда находишсья с ним рядом, в одной команде, то видишь, что он обычный человек. Он никогда не показывает, что является большой звездой. Не думает, что лучше остальных. Тотти к каждому относится хорошо. Он - легенда во всех смыслах этого слова.

Кумиром в детстве для меня был Андрей Шевченко. Это особенный футболист для меня. Я до сих пор помню, как он сделал хет-трик в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу". Он был номером один для меня.