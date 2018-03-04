Эдин Джеко: "Рома" не так плоха, как думают некоторые"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко после победы над "Наполи" (4:2) раскритиковал тех, кто критиковал его команду ранее. По его мнению, римлянам удалось обыграть команду, играющую в лучший футбол в стране.

- Мы не так плохи, как думают некоторые, - цитирует Mediaset Premium Джеко. - Некоторые считали, что мы проиграем 0:5. Мы хорошо сыграли и выиграли, но когда мы не побеждаем, это не значит, что мы бесполезны.

Мы отлично сыграли против команды, которая играет в лучший футбол в Италии. Я не смотрю в прошлое, но я говорю, что мы не так плохи, как думают люди. Последние несколько недель, конечно, были трудными, но я не ищу оправданий.